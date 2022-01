Orbán Viktor segítséget ajánlott a tüntetéseket vérbe fojtó kazahsztáni elnöknek

Orbán Viktor magyar miniszterelnök segítséget ajánlott Kaszim-Zsomart Tokajev kazahsztáni elnöknek "a kazah államot megtámadók ellen" – közölte Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Facebookon.



„Kazahsztán stratégiai partnerünk” -kezdte élő adását a külügyminiszter. A térség biztonságára kiemelt figyelmet fordít a magyar állam, épp ezért figyeli aggódva, hogy „Kazahsztánban megpróbálták megdönteni az alkotmányos rendet, és egy jól koordinált akció keretében támadták meg a kazah államot.” Amint az ujhet.com írja , a magyar külügyminisztérium így a moszkvai narratívát ismételte ma meg: orosz hivatalnokok és a Kreml-párti média szerint ugyanis a felkelések mögött a „Nyugat áll”, a felkelők pedig államellenes terroristák.Ezen az állásponton van a kazahsztáni elnök, Kaszim-Zsomart Tokajev is, aki pénteki televíziós beszédében személyesen adta parancsba, hogy a biztonsági erők figyelmeztetés nélkül vessenek be éles lőfegyvereket a tüntetők (szerinte banditák és terroristák) visszaszorítása érdekében. A kazahsztáni állami média vasárnapi közlése szerint eddig legalább 164 ember vesztette életét a konfliktus során, és több mint 5000 embert vetek őrizetbe.Szijjártó Péter beszámolt arról is, hogy Orbán Viktor egyeztet Tokajev elnökkel, és neki ajánlotta fel Magyarország segítség a konfliktusban.„Miniszterelnök úr a mai napon beszélt Tokajev elnökkel. Kifejezte a szolidaritását és részvétét a sok-sok halálos áldozat miatt, és felajánlottuk a segítségünket”.Habár a harcok még zajlanak, az már valószínű, hogy az Orbán Viktor által most körbeudvarolt Tokajev elnök hatalomban marad, sőt, úgy tűnik a zavargásokat Tokajev arra használja, hogy végleg eltávolítsa elődjét, Nazarbajevet a hatalomból, és megszilárdítsa a saját tekintélyét. (ujhet.com, hírszerk.)Fotó: képernyőmentés az Al Jazeera videójából