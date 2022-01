Elhunyt az Európai Parlament elnöke, David Sassoli

Hétfőn hozták nyilvánosságra, hogy David Sassolit december 26-a óta kezelték az olasz kórházban, egy immunrendszert érintő megbetegedés súlyos komplikációjával.A 65 éves egykori EP-elnök néhány hónappal korábban, tavaly szeptemberben is kórházi ápolásra szorult, akkor Strasbourgban, tüdőgyulladással - betegségnek nem volt köze a koronavírushoz. ( euronews.com , hírszerk.)

