Decemberben, az Egyesült Államok politikai államtitkára azt mondta, hogy Washington aggódik amiatt, hogy Moszkva megpróbálja újrateremteni a Szovjetuniót. Nem ez volt az első ilyen jellegű nyilatkozat Washington részéről.Putyin júniusban azt mondta, hogy a Szovjetunió helyreállítása "lehetetlen és értelmetlen" számos demográfiai, társadalmi és etnikai probléma miatt - emlékeztet a TASZSZ.A Kreml vezetője azonban decemberben azt mondta, hogy a Szovjetunió 30 évvel ezelőtti összeomlása "tragédia" volt."(Számomra - a szerk. megj.), mint ahogy a legtöbb polgár számára, ez tragédia volt" - mondta Putyin egy hónappal ezelőtt a közszolgálati televíziónak adott interjújában, hozzátéve, hogy a szovjet birodalom felbomlása a történelmi Oroszország végét is jelentette."Mit jelentett a Szovjetunió felbomlása? Ez a történelmi Oroszország eltűnését jelentette a Szovjetunió név alatt" - hangsúlyozta az orosz elnök.Az Agerpres által idézett EFE hírügynökség rámutat, hogy Vlagyimir Putyin nem először nevezi tragédiának a Szovjetunió összeomlását. 2005-ben, öt évvel oroszországi hatalomra kerülése után Putyin azt mondta, hogy a Szovjetunió felbomlása "a 20. század legnagyobb geopolitikai tragédiája" volt.

, a CNN újságírójának arra a kérdésére, hogy egyetért-e azzal, hogyorosz elnök megpróbálja újjáteremteni a Szovjetuniót, Antony Blinken így válaszolt: "Azt hiszem, igen"."Azt hiszem, ez Putyin elnök egyik célja, hogy ismét befolyást gyakoroljon azokra az országokra, amelyek korábban a Szovjetunió részei voltak" - mondta Blinken."És ahogy már korábban is mondtam, ez elfogadhatatlan. Ez (a volt Szovjetunió - a szerk. megj.) az instabilitás, a konfliktusok receptje volt, amely világháborúkhoz vezetett" - tette hozzá az amerikai külügyminiszter.