EU-s kutatóintézet: Orbán Viktor elveszti a választást, de ragaszkodni fog a hatalomhoz

A frissen egyesült ellenzék a magyarországi választásokon legyőzi Orbán pártját, a Fideszt - legalábbis a külső választási megfigyelők szerint. De Orbán ennek ellenére,volt amerikai elnök kottáját követve, bejelenti, hogy ő nyert. Majd annyiban túl is szárnyalja Trumpot, hogy ő tényleg hatalomban is marad. Ez nagy utcai tüntetéseket fog kiváltani Magyarországon, és válságot robbant ki Magyarország és az EU között" - áll a kutatóintézet jóslatában.

Orbán elveszíti a választásokat, de Trumphoz hasonlóan nem fogadja el a végeredményt - jósolja az európai kutatóintézet. A 444.hu szerint a European Council On Foreign Relations jóslatai 2021-ben is bejöttek, ezért érdemes figyelni a prognózisaikra.