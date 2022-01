Az EU jogszabályban kötelezi a techcégeket, hogy lépjenek fel a gyermekek szexuális zaklatása ellen

Johansson a német Welt am Sonntag című lapnak elmondta, hogy az internetszolgáltatók és a közösségi oldalakat üzemeltető cégek 2020-ban 22 millió, gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésről szóló bűncselekményt jelentettek, szemben a 2019-es 17 millióval, de ez csak töredéke a valós számnak."Az elkövetkező hónapokban olyan törvényjavaslatot fogok előterjeszteni, amely előírja a vállalatok számára a gyermekek szexuális zaklatásának felderítését, bejelentését és megszüntetését. Az önkéntes jelentéstétel ezután már nem lesz elegendő" - mondta Johansson.A jelenlegi uniós szabályok szerint a közösségi hálózatok, valamint az olyan levelező- és üzenetküldő szolgáltatások, mint a Facebook és a Google választhatnak, hogy nyomon követik-e a bűncselekményeket vagy sem.Johansson szerint a gyermekbántalmazás elleni küzdelmet jobban össze kell hangolni, és egy speciális európai központra van szükség a megelőzés, a bűnüldözés és az áldozatok támogatásának javítása érdekében.

