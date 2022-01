Hatályon kívül helyezte Djokovic kiutasítását az ausztrál bíróság, a teniszező szabadon távozhatott

A világ első számú teniszezője egy melbourne-i szállodában várta már napok óta, hogy elengedjék végre, és részt vehessen az év első Grand Slam tornáján, az Ausztrál Nyílt Teniszbajnokságon.A szabály ugyanis az, hogy csak oltottak léphetnek be Ausztráliába, róla pedig nem tudni, hogy kapott-e oltást, mert ezt magánügyként kezeli, de az ügyvédei most azt állítják, hogy egy független orvoscsoport azért adott mentességet neki, mert december közepén igazoltan koronavírus-fertőzött volt, és az igazolás kiállításakor már legalább 72 órája nem volt semmiféle légzőszervi tünete.A bevándorlásért felelős miniszter,azonban a döntés ellenére még élhet a személyes közbelépés lehetőségével és dönthet úgy, hogy eltörli a vízum érvényességét. Ha ez megtörténik, a felek ismét a bíróságon találhatják magukat, Djokovic pedig három éves, az országból való kitiltással számolhat.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 40 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 24 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 87 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 56 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 36 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 76 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 21 Nem sokat gondolkodtam ezen 192