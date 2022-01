Portfolio: Újabb afrikai országban roppant meg a kormányzat, mely milliós menekülthullámmal fenyegeti Európát

Szudánban kilátástalanná vált a helyez azt követően, hogy az újév második napján lemondott Abdalla Hamdok miniszterelnök - írja a portfolio.hu. A kormányfőt a tavaly október 25-i katonai puccs után egyszer már eltávolították a hatalomból, ám az államcsíny után véres tüntetések kezdődtek, ezért a hadsereg alig egy hónappal később visszahívta a megbuktatott kormányfőt.





Abdalla Hamdok, volt szudáni kormányfő

Hamadok jelentette sokaknak a reményt arra, hogy a 30 évig tartó diktatúra után az ország végre elindul a demokratizálódás útján. Ő egy egy Manchesterben doktorált közgazdász, aki korábban az ENSZ-nél és az Afrikai Fejlesztési Banknál is dolgozott.Szudánt 1989 és 2019 között egy katonai diktátor,irányította, akit saját katonái puccsoltak meg, miután tüntetések kezdődtek uralma ellen.Al-Basír leváltása után egy a hadsereg és civilek által közösen irányított vezetés alakult Szuverén Tanács néven, melyettábornok irányított kvázi államfőként. A végrehajtó hatalom élére miniszterelnökként Hamdok került, akit mind hazájában, mind külföldön elismernek, és úgy tűnt, Szudán jó úton indul el, hogy stabil és viszonylag demokratikus állammá váljon. A súlyos pénzügyi helyzetben lévő országban Hamdok gazdasági reformokat vezetett be, tárgyalásokat kezdett az IMF-fel és a Világbankkal az államadósság átalakításáról, ezen belül 56 milliárd dollárnyi adósság elengedéséről. Nem sokkal októberi megpuccsolása előtt azonban el kellett ismernie azokat a nehézségeket, amelyek a gazdasági reformokból fakadtak.Október 25-én azonban a hadsereg őrizetbe vette Hamadokot, és átvette a hatalmat. Al-Burháni tábornok azzal indokolta az államcsínyt, hogy a civil-katonai koalíció folyamatos vitái instabillá teszik az országot és veszélyeztetik a békét. Azt ígérte, hogy átmeneti, szakértői kormányt hoz létre, majd 2023. júliusában választások lesznek.A puccs nyomán tüntetések kezdődtek, amelyek a mostanáig is rendre fellángolnak. A katonai vezetésnek nem sikerült stabilizálnia a helyzetet, hanem – ahogy azt elemzők előrejelezték – csak még instabilabbá váltak az állapotok. Ugyan al-Burháni korábban azt mondta, új miniszterelnök fog kormányt alakítani, de végül a helyzet stabilizálása érdekében november 21-én Hamdokot hívták vissza a pozícióba. A korábban eltávolított kormányfő a vérontás megfékezése érdekében vállalta a visszatérést, ami miatt sok híve – akik továbbra sem fogadják el a puccsista vezetést – csalódott benne.Azonban lényegében elfogyott körülötte a levegő, mert egykori hívei szembefordultak vele, többen árulónak kiáltották ki, és most félő, hogy polgárháborús helyzet alakul ki az afrikai országban, amelyben 2019-ben, az akkor harminc éve regnáló diktátor megbuktatása után pozitív irányba mutató, demokratikus folyamatok indultak el. Hamdok arra hivatkozott a lemondásakor, hogy nem tudott kormányt alakítani, ezért átadja a lehetőséget annak, aki képes véghezvinni a „civil demokratikus országhoz” vezető átmenetet.Az Egyesült Államok, az Európai Unió, Nagy-Britannia és Norvégia közös nyilatkozatot adott ki, amelyben figyelmeztették Szudánt, nem fognak olyan kormányt támogatni, amelynek megalakulásába nem vonnak be civil érdekvédőket. Hozzátették, a Szudánnak nyújtott gazdasági támogatás is ettől függ.Úgy tűnik, a puccsista vezetés számára a fenyegetés maradt az egyetlen eszköz a külföld irányába. Az egyik vezető tábornok,december eleji nyilatkozata szerint Európának és az Egyesült Államoknak új menekültválsággal kell szembenéznie, ha nem támogatják a katonai kormányzatot. A hadsereg jelenleg ellenőrzi a határokat, ha Szudán megnyitja a határokat, nagy probléma lesz az egész világon – mondta a Politicónak.Szudánban jelenleg mintegy 1 millió menekült él, akik részben a katasztrofális gazdasági helyzetben lévő Dél-Szudánból, részben a polgárháború sújtotta Etiópiából menekültek az országba.