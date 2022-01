Visszakerült családjához a csecsemő, akit a kabuli evakuáláskor az amerikai katonákra bíztak

Több napig a szalagcímeken futott, ahogy az afgánok a gyermekeiket oda nyújtották a katonáknak , hogy megmentsék őket az összezúzástól, mivel hatalmas volt a torlódás, a lökdösődés.Így járt az akkor két hónapos, aki végül 5 hónap után került vissza a családjához. Bár a szülőknek és a családnak sikerült Amerikába menekülni, a csecsemő eltűnt, hónapokig fogalmuk sem volt, hol lehet.Mint utólag kiderült, egy helyi taxisofőr talált rá a kabuli reptéren. Bár sokáig kereste a gyermek családját, végül úgy döntött, hogy hazaviszi és sajátjaként neveli fel.A gyermeket közbennevezte el és a család többi tagjával együtt több fotót feltettek a Sohailról a Facebookra. Lényegében így találtak rá, majd a nagyapa,Kabulba utazott, hogy visszaszerezze unokáját, a taxisofőr családja azonban cserében azt kérte, hogy őket is evakuálják az Egyesült Államokba.Az ügy végül több hétig tartó tárgyalásokba fulladt, végül a taxisofőrt letartóztatták, a tálib rendőrök pedig visszaadták a csecsemőt a nagyapjának.A szülők – mivel Michigan államban élnek – egyelőre csak videós híváson keresztül láthatták újra gyermeküket, de remélik, hogy Sohail hamarosan hozzájuk kerülhet.

