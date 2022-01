Lezuhant egy brazil kanyon sziklafala, hét turista meghalt, többen eltűntek

A brazíliai Minas Gerais állam egyik turistalátványosságának számító tónál bezuhant egy nagyobb darab sziklafal, miközben a kanyonnál több turistával teli csónak tartózkodott a helyszínen. A beomló fal legalább 3 hajót eltalált, az eddigi hatósági jelentések szerint heten életüket vesztették és legalább 32-en megsebesültek. Három személyt azóta sem találnak – írja a BBC.



Terrible video out of Lake Furnas, #Brazil, captures the moment a canyon cliff collapses on boats full of tourists. Latest reports say at least 5 dead 20 missing.pic.twitter.com/03LrGX0kIL