Ukrajnáról tárgyal hétfőn Amerika és Oroszország, de máris elkezdődött az adok-kapok

Ahogy az ilyen nagy jelentőséggel bíró diplomáciai találkozók előtt szokás, már a tárgyalások előtt egy nappal elkezdődött a nyilvános téren történő adok-kapok.Moszkva vasárnap azt állította, hogy „egyáltalán nem optimista” az Egyesült Államoktól kapott „jelektől”, szerintük Washington csak az orosz engedményekhez ragaszkodik, amely miatt „csalódottságukat fejezik ki”.A két ország diplomáciai képviseletének találkozója előtt Oroszország egy sor „biztonsági garanciát” küldött az amerikaiaknak, köztük Ukrajna NATO-csatlakozásának és a keleti bővítésekről szóló tárgyalások blokkolásáról – ezt korábban az amerikaiak elfogadhatatlannak tartották, ezért érkezhetett a mostani moszkvai válasz.A nemzetközi lapokban megjelent elemzések szerint az amerikaiak lényegében azt szeretnék elérni, hogy Oroszország vonja vissza az ukrán hátárhoz vezényelt csapatait, ámbár Moszkva erre úgy reagált, hogy a felségterületükön ott hadgyakorlatoznak, ahol épp akarnak.egy magasrangú amerikai tisztviselőre hivatkova azt írta, hogy a találkozó kapcsán olyan lehetséges kompromisszumok is születhetnek, amelyek szerint az Egyesült Államok és szövetségesei készek megvitatni Oroszországgal,

Többnnyire az ukrajnai feszültségekről, az oroszok határközeli hadgyakorlatairól, illetve a NATO terjeszkedéséről tárgyalnak hétfőn Genfben, de a nemzetközi lapok szerint a kazahsztáni tüntetésekben való orosz „segítség” is terítékre kerül – foglalta össze a Hotnews .