Kazah tüntetések: vasárnapig ötezer embert tartóztattak le

A kazah belügyminisztérium vasárnap reggeli közleménye szerint eddig több mint ötezer tüntetőt tartóztattak le különböző bűncselekmények elkövetése miatt, továbbá kormánytisztviselők elleni erőszak, rablás, garázdálkodás és lopás miatt 125 előzetes büntetőeljárás indult – közvetít az Agerpres.



Yesterday's video of clashes near the Residence of the President of #Kazakhstan in #Almaty

Soldiers shot on protesters pic.twitter.com/kVa60Oucul