Hóvihar miatt 21 ember, köztük 9 gyerek fagyott halálra Pakisztánban

A hegyi havas utak hazánkban is sok veszélyt rejtenek magukban, de ami Észak-Pakisztán egyik hegyi átvezetőjén történt, az még Erdélyben is szokatlan tragédia lenne, hát még az amúgy meleg éghajlatáról ismert országban.



The rulers are abusing each other. The Pakistan Army is rescuing the people❤👌#Murree pic.twitter.com/ubNkqrH8kb