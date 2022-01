Macron az oltásellenesekről: a szabadság a felelőtlenség szinonimájává vált

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Emmanuel Macron francia államfő az erőszak megszüntetésére és visszafogottságra szólított fel pénteken a Kazahsztánban kialakult helyzet miatt.



„Az erőszak megszüntetésére és visszafogottságra szólítok fel, az állampolgárok biztonsága és jogai elsődlegesek, szavatolni kell azokat” – mondta Ursula von der Leyen Párizsban a francia elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján, amelyet abból az alkalomból rendeztek, hogy Franciaország január elsején fél évre átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét.Emmanuel Macron a kazah helyzettel kapcsolatban arról beszélt, hogy a márciusban tervezett informális uniós csúcstalálkozó témái között szerepel az Európai Unió stratégiai iránytűnek nevezett – főként biztonságpolitikai – intézkedéscsomagjának áttekintése azzal a céllal, hogy a tagországok egységesebben tudjanak reagálni az esetleges kihívásokra és fenyegetésekre.Az orosz-ukrán határon jelentkező feszültségekre utalva kiemelte: elengedhetetlen, hogy Európa megerősítse biztonsági architektúráját, és saját elképzeléssel rendelkezzen önálló lépéseinek meghozataláról. Szavai szerint Európa és az Egyesült Államok egyeztetései nem veszélyeztetik az unió önállóságát. Kijelentette: Franciaország folytatja megkezdett párbeszédét Oroszországgal, és – hangoztatott álláspontja szerint – az uniónak is ezt kell tennie. „Az eltérő álláspontok egyenes és őszinte párbeszéd útján történő áttekintése ugyanis hozzájárul az európai biztonság megerősítéséhez” – fogalmazott.Ursula von der Leyen az Ukrajnát fenyegető orosz fellépéssel kapcsolatban azt hangsúlyozta: a helyzetnek „nincs megoldása az Európai Unió nélkül”.Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az Európai Unió számít a francia EU-elnökségre az olyan közös célok elérésében, mint a koronavírus-járvány utáni sikeres gazdasági helyreállítás, a nagyratörő klíma- és környezetvédelmi célok megvalósítása vagy a zöld és digitális átállás segítése. Brüsszel gyümölcsöző együttműködésre számít Párizzsal továbbá az uniós határok védelmének kérdésében az unión belüli szabad mozgást biztosító schengeni övezet megőrzése mellett, ahogy az uniós bizottság által előkészített új migrációs csomag tárgyalásában és várható elfogadását illetően és az európai biztonságot szavatoló védelmi unió megteremtésében is.Emmanuel Macron beszédében kiemelte, a francia tanácsi elnökség számos megkezdett uniós dossziét le kíván zárni, vagy véglegesíteni szeretne. Ezek között egyebek mellett az európai kibocsátássemlegesség elérése, az éghajlatpolitikai törekvésekkel összeegyeztethető gazdasági fejlődés, a társadalmi egyenlőség előmozdítása, az uniós védelmi stratégia, Európa önállóságának megteremtése, az uniós határok védelmének erősítése, a közös uniós migrációs stratégia kialakítása, valamint a közvetlen és a távolabbi szomszédság biztonsági kihívásaira adható európai válaszok áttekintése szerepel.A koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében szorgalmazott oltási kampánnyal kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva Macron azt mondta: egy ország állampolgárának lenni a vele járó jogok élvezete mellett a kötelességek elfogadását is jelenti. Kijelentette: az egyéni szabadság rosszul értelmezett magyarázata mások életét veszélyezteti.„A szabadság a felelőtlenség szinonimájává vált, ami az emberéletek veszélyeztetése mellett korlátozza mások szabadságát is. Ez elfogadhatatlan” – tette hozzá Macron.A francia államfő pénteken megerősítette azt is, hogy „teljesen vállalja” a három nappal ezelőtti vitatott kijelentését azokról, akik nem vették fel a koronavírus elleni oltást.„Kifejezetten bosszantani szeretném az oltatlanokat. Folytatjuk is, a végsőkig. Ez a stratégia” – jelentette ki még kedden a köztársasági elnök a Le Parisien című napilapnak adott interjúban az oltási igazolásról szóló törvénytervezet parlamenti vitája kapcsán.„Nem zárom őket börtönbe, nem kötelezem őket erővel az oltásra. Tehát meg kell nekik mondani: január 15-től nem mehetnek többet étterembe, nem fognak tudni beülni egy kávéra, nem mehetnek többet színházba, moziba” – fogalmazott.Az államfő pénteki nyilatkozatában megerősítette, hogy kormány a koronavírus elleni stratégiáját az oltásra építi. Emmanuel Macron szerint „ez egy teljesen európai folyamat, amely azok számára szigorít, akik nem kaptak oltást”.„Mindezt határozottan és erősen kijelentem. Meg kell tennünk mindazon honfitársunkért, akik mindent megtesznek, hogy beoltassák magukat, és akik mások felelőtlensége, időnként választása miatt, mégis megfertőződnek” – hangsúlyozta Macron. „És meg kell tennünk azon honfitársainkért is, akiket időnként magukkal ragadnak a népbutító és félelemkeltő szövegek, és nem védik meg magukat, miközben a tudomány, a kutatás, az európai technológiai fejlődés ezt már lehetővé teszi” – tette hozzá.„Muszáj volt egy kicsit meghúznom a vészharangot, ezt tettem ezen a héten annak érdekében, hogy még gyorsabban tudjunk előrelépni” – mondta a francia elnök. A védettségi igazolást a tervek szerint január 15-én felváltó oltási igazolással a kormány célja, hogy a koronavírus gyorsan terjedő omikron variánsa miatt nyomást gyakoroljon arra a csaknem 5 millió emberre – az oltásra jogosultak 9 százalékára –, aki még nem kérte a koronavírus elleni vakcinát.Ursula von der Leyen szintén az oltásról beszélve azt hangsúlyozta, hogy az egyéni szabadság a társadalom minden tagja iránti felelősségvállalást jelent.Franciaország Szlovéniától vette át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. Párizs 1950 óta tizenharmadik alkalommal tölti be az EU soros elnöki tisztét, utoljára 2008-ban Nicolas Sarkozy elnöksége alatt jutott rá ez a feladat. Elnökként most közel négyszáz találkozót és konferenciát szervez, köztük február 17-18-án egy EU-Afrika csúcstalálkozót, valamint március 10-11-én egy informális EU-csúcsértekezletet. (