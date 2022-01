Kazahsztán: a rendfenntartó erők figyelmeztetés nélkül tüzet nyithatnak a tüntetőkre, jelentette be az elnök

Kaszim-Zsomart Tokajev államfő felhatalmazta a rendfenntartó erőket, hogy figyelmeztetés nélkül tüzelhetnek a kormányellenes megmozdulások résztvevőire – tudósít a BBC.



Kazahsztán közelmúltbeli történelmének nagy részében a hatalom Nurszultan Nazarbajev korábbi elnök kezében volt. Ez 2019-ben változott meg, amikor a most 81 éves Nazarbajev lemondott, és régi szövetségesét, Tokajevet jelölte ki utódjának. A (katonaságot és a titkosszolgálatokat felügyelő) biztonsági tanács elnökeként Nazarbajev továbbra is jelentős befolyást gyakorolt az ország felett. Fontos jelzés volt a tüntetők felé az, hogy Tokajev szerdán bejelentette azt is, hogy átveszi Nazarbajev helyét a biztonsági tanács élén. Ugyanis az elmúlt napokban az utcákon megnyilvánuló harag nagy része nem Tokajev, hanem Nazarbajev ellen irányult, akit még mindig széles körben az ország legfőbb uralkodójának tartanak. "Shal ket!" ("Öreg, távozz!") ez lett demonstrálók fő jelszava.

A kazah elnök nyilatkozata szerint 20 ezer „bandita” támadta meg Almati városát, külföldön kiképzett terroristákról van szó, ők a felelősek az erőszakos megmozdulásokért. Állítását azonban semmiféle bizonyítékkal nem támasztotta alá. Csütörtökön Moszkva is kívülről szított kísérletről beszélt a kazah események kapcsán, amelynek az volna a célja, hogy erőszakos módon aláássa az ország biztonságát és integritását. Ezt az orosz külügyminisztérium közölte azzal összefüggésben, hogy a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ) tanácsa úgy döntött, Kazahsztánba vezényli a szervezet békefenntartó erőit.Az elnök irodája pénteken még arról tájékoztatta a nemzetközi sajtót, hogy az alkotmányos rend nagy vonalakban helyreállt az országban, azonban később a Reuters már arról tudósított, hogy a kazah fővárosban, Almatiban lövéseket lehetett hallani a központi tér közelében, ahol már csütörtökön is összecsaptak a tüntetők a rendfenntartó erőkkel.A csütörtöki utcai harcokban több tucat ember vesztette életét, a tüntetők több városban is felgyújtottak és kifosztottak középületeket.Tokajev az Oroszország vezette, több volt szovjet köztársaságot tömörítő katonai szövetség (KBSZSZ) államfőinek segítségét kérte az országát fenyegető „terrorveszély” ellen csütörtökön. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy több mint 70 repülőgéppel szállítottak katonákat az országba, és most segítenek ellenőrizni Almati fő repülőterét, amelyet csütörtökön foglaltak vissza a tüntetőktől.Kazahsztánban azután kezdődtek meg a tömeges tüntetések és tiltakozások, hogy a kormány eltörölte az üzemanyagok árát szabályozó intézkedését, melynek következtében a népszerű autóüzemanyagnak számító LPG-gáz ára szinte azonnal megduplázódott. A zavargásokba torkolló demonstrációk lecsillapítása érdekében a hatóságok először csökkentették a gáz árát.Kassim-Zsomart Tokajev elnök ezután menesztette az egész kormányt. Emellett szükségállapotot hirdetett ki több területen, köztük Almatiban, ahol éjszakai kijárási tilalom van érvényben.Szerdán először békésebb hangot ütött meg, reformokat ígért, és politikai átalakulást. Azonban még aznap hangnemet váltott az elnök, későbbi nyilatkozatában a tüntetőket "külföldi" befolyás alatt álló "terroristáknak" nevezte, és katonai támogatást kért. (BBC/ HVG