Erich Honecker és Tony Blair is használták már az Orbán-kormány kampányszlogenjét, de a sor magától Lenintől származik

A Fidesz és Orbán Viktor kampányszlogenjére, a "Magyarország előre megy, nem hátra" rigmusra már népdalt is költöttek, annyira fülbemászó a ritmusa a sornak. Aztán a HVG kiderítette, hogy nem eredeti a gondolat, használta már Tony Blair Nagy-Britanniában is, aki harmadik miniszterelnöki ciklusában a brit Munkáspárt a „Nagy-Britannia előre megy, nem hátra” vagyis „Britain forward, not back” szlogennel nyerte a választásokat.



Utána a 444.hu fedezett fel egy még korábbi felhasználót:, az NDK legfőbb ura, a kommunista párt főtitkára, az államtanács elnöke mondta híres beszédében, szokott határozottságával:

Vorwärts immer, rückwärts nimmer! (Mindig előre, sosem hátra!)

"Tizenegy nap múlva már nem ő volt a főtitkár. Újabb hat nap múlva már az államfő sem. Nem telt bele egy év, és az ország is megszűnt” - írták.No, de ki volt Magyarországon az első, aki ezt a fordulatot használta? Ez a rejtély sem maradt megoldatlanul,képviselő posztja alapján szintén a 444 írta meg, hogy

„az ország előre megy, nem hátra” fordulatot Rákosi Mátyás dobta be először a magyar politikában, egy 1946 áprilisában a MÁVAG gyárában államminiszterként elmondott beszédében

Rákosi ekkor mondta azt, hogy „A magyar nép előre akar menni, és nem hátra.”

Ezt követően indult csak el az igazi nyomozás, hiszen Rákosi nem a költői veleitásairól híres pártfőtitkár volt. A 444 aztán egy történész olvasó segítségével tisztázta, hogy Rákosi honnan nyúlhatta ezt a fordulatot , ami egyben magyarázatul szolgálhat arra is, hogy a XX.-XXI. században miért csak balos vagy egyenesen kommunista európai politikusok - Tony Blair és Erich Honecker - használták ugyanezt szlogenként.

Vlagyimir Iljics Lenin összegyűjtött műveinek negyedik kötetében olvasható

egy 1922-es interjú, amit a Manchester Guardian című brit lap újságírója készített Leninnel. A bolsevik vezér az interjúban egy helyen azt magyarázza, hogy a szocializmushoz, majd a kommunizmushoz első lépésként az államkapitalizmuson át is vezethet út, már amennyiben az állam a bolsevikok kezében van. És - mint magyarázza - a Szovjetunióban akkoriban éppen ez a helyzet.A szovjet államkapitalizmus aktuális gazdasági helyzetét, vagyis a hosszú polgárháború után lassan beinduló iparukat bemutatva mondta azt Lenin, hogy

„Oroszország előre megy, nem hátra”.

Egyből hozzátéve, hogy „lassan és szakaszosan”. Az eredetiben:„Россия идет вперед, а не назад, хотя, повторяю, очень медленно и с перерывами.”