Nem kapott vízumot Djokovic, úgy tűnik, lemarad az Australian Openről

Nem kapta meg az Ausztráliába lépéshez szükséges vízumot Novak Djokovic teniszező, aki a január 17-én kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnokság miatt utazott el Melbourne-be. A férfi világranglistát vezető szerb helyi idő szerint kedden 23 óra 30 perckor (kelet-európai idő szerint 14.30-kor) szállt le a Tullamarine repülőtéren, majd órákig várt a hatóságok döntésére, amely végül kimondta: a sportoló nem szolgáltatott megfelelő bizonyítékot arra, hogy megfelel az országba lépés követelményeinek, így érvénytelenítették a vízumát. A szabályok szerint azokat a nem ausztrál állampolgárokat, akik így járnak, kitoloncolják.



A BBC nyomán a HVG részletezte az esetet , az összefoglalóból kiderül, hogy a teniszezőt a repülőtérről egy szállodába vitték át, ahol arra vár, hogy megérkezzen az őt elszállító repülőgép.A kilencszeres melbourne-i bajnok kedden jelezte, hogy részt vesz az ausztrál versenyen, miután

a szervezők bizonyos egészségi problémájára hivatkozva annak ellenére különengedélyt adtak neki, hogy minden résztvevőtől elvárják: legyen beoltva a koronavírus-fertőzés ellen

. Djokovic a magánélete védelmére hivatkozva mostanáig nem hozta nyilvánosságra, megfelel-e ennek a követelménynek, de korábban kijelentette, hogy ellene van az oltásnak. Az év első GS-tornájának otthont adó Victoria állam hatósága megtagadta a belépést Djokovictól, azután pedig eldőlt, hogy nem kap vízumot.Korábbanausztrál miniszterelnök is nyilatkozott az ügyben, azt mondta, várja a bizonyítékokat, amelyek alátámasztják a világelső igényét. „Ha ez nem következik be, nem teszünk kivételt, és máris felülhet a hazafelé tartó gépre” – jelentette ki.Djokovic apja a szerb médiának azt mondta, fia egy fegyveres őr társaságát leszámítva órákig egyedül várakozott egy reptéri szobában, mire eldőlt, hogy nem léphet be az országba. „Ez a harc nemcsak Novakért, hanem az egész világért folyik” – jelentette ki.A BBC szerint az ügy nagy felháborodást váltott ki Szerbiában,

Aleksander Vucic elnök is megszólalt, aki szerint Djokovic „zaklatás” áldozata lett és az egész ország támogatja.

A hír, hogy a melbourne-i címvédő, húszszoros Grand Slam-bajnok különengedélyt kapott az Australian Open szervezőitől, élénk tiltakozást váltott ki Ausztráliában, ahol a koronavírus-járvány miatt korábban és jelenleg is számos korlátozás van érvényben. Belépni csak a teljesen beoltottakat engedik, azoknak, akik nem oltatták be magukat, karantént írnak elő a hatóságok. Az országban a 16 év feletti lakosság 90 százaléka már két vakcinát kapott a fertőzés ellen.