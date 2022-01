Szükségállapotot hirdettek Kazahsztánban és orosz katonai segítséggel akarnak rendet teremteni

– jelentette a Szputnyik orosz hírportál és a zakon.kz kazah portál a kazah belügyminisztériumra hivatkozva.A Habar-24 televízió által közvetített tanácskozáson az elnök közölte, hogy „terrorista csoportok” Almatiban és más városokban infrastrukturális épületeket foglalnak el, elsősorban azokat a helyiségeket szállják meg, ahol lőfegyver található. A kazahsztáni fegyveres erőket is bevetik a rend helyreállítása érdekében. Mint mondta, jelenleg is folyik a harc Almati közelében a „terrorista bandák” és a védelmi minisztérium légideszantos alegységei között.Almatiban és Nur-Szultanban szerda este helyreállt az internetkapcsolat, a Kazaktelekom több régióban bekapcsolta az internetszolgáltatást – közölte az internet blokkolásának követésére szakosodott Globalcheck vállalat.A Roszkozmosz orosz űrügynökség vezetője,közölte, hogy a kazahsztáni Bajkonur űrrepülőterén megerősítették a kulcsfontosságú objektumok fegyveres őrségét, az űrrepülőtér a szokásosnak megfelelően üzemel.Az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) figyelemmel kíséri a kazahsztáni helyzetet, ahol a fejlemények aggodalmat váltanak ki, ám eddig nem kérték a testület ülésének összehívását– közölte, a BT soros elnöke, Norvégia állandó ENSZ-képviselője.A mostani zavargások a legsúlyosabbak 2011 óta, amikor Zsanaozen városban tizennégy tiltakozót ölt meg a rendőrség az olajipari munkások sztrájkja idején.

Az üzemanyagár-emelés miatt vasárnap este Zsanaozen városban kitört, és azóta több más városra, közöttük az ország legnagyobb városára, Almatira és a fővárosra, Nur-Szultanra is átterjedt zavargásokban a rendőrség és a nemzeti gárda nyolc tagja halt meg, másik 317 pedig megsebesült

A kazah elnök második szerdai beszédében közölte, hogy a „terroristák” elfoglalták Almati repülőterét, és hatalmukba kerítettek öt repülőgépet, amelyek között külföldi légitársaságokéi is vannak. Később bejelentette, hogy a repülőtér ismét a kormány ellenőrzése alatt áll. A TASZSZ orosz hírügynökség értesülései szerint a repülőtéren folytatott terrorellenes művelet során a kazah fegyveres erők két tagja meghalt.