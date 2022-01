Izrael lehetővé teszi a béranyák igénybe vételét a homoszexuális pároknak és a transzneműeknek is

Eddig az országban a béranyaság csak heteroszexuális házaspárok és egyedülálló nők számára volt legális – kizárólag ők kérhettek fel béranyát arra, hogy kihordja biológiai gyermeküket. Az azonos nemű pároknak és az egyedülálló férfiaknak külföldre kellett menniük, ha béranyaságot szerettek volna igénybe venni, ami még bonyolultabbá és költségesebbé teszi számukra a folyamatot.2021 júliusában az izraeli legfelsőbb bíróság úgy döntött, hogy a béranyaság megtagadása az azonos nemű pároktól jogellenes, és a tilalmat fel kell oldani.“Ma véget vetünk az igazságtalanságnak és a megkülönböztetésnek. Mindenkinek joga van szülőnek lenni” - mondta Horowitz. A miniszter amúgy maga is nyíltan meleg. “Meleg miniszterként ez egy izgalmas nap számomra, hiszen jól ismerem az évek során minket ért kirekesztést és diszkriminációt” – mondta. “Ez az én személyes küzdelmem is.” (

Jövő héttől engedélyezik Izraelben a béranyaságot az azonos nemű párok, az egyedülálló férfiak és a transzneműek számára - jelentette be Nitzan Horowitz egészségügyi miniszter.