Összecsaptak a tüntetők és a rendőrök Kazahsztánban

Szerdán is folytatódtak a kormányellenes tüntetések Kazahsztánban - írja az Euronews. A megmozdulások több helyen is erőszakba torkolltak, a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázt és kábítólövedéket is bevetettek. A tiltakozó akciók azután erősödtek fel, hogy Tokajev elnök kedden kéthetes szükségállapotot vezetett be.



A közép-ázsiai országban óriási felháborodást váltott ki, és a kormány lemondásához vezetett, hogy a világpiaci árak emelkedésére hivatkozva jelentősen, közel duplájára emelték a cseppfolyós földgáz árát, az elmúlt években pedig rengeteg autót alakítottak át gázüzeműre, mivel ez az üzemanyagfajta jelentős ártámogatást élvezett.Az országot kemény kézzel irányító Tokajev elnök tévébeszédében arra figyelmeztetet, hogy a katonák és rendőrök elleni támadás bűncselekmény, ugyanakkor utasította az ügyvezető kormányt, hogy állítsa vissza a cseppfolyós gáz ártámogatását, illetve terjessze ki azt a benzinre és a gázolajra is. Arról is rendelkezett, hogy dolgozzák ki a magáncsőd intézményének bevezetését, illetve a rossz helyzetben lévő családok támogatási rendszerét.Kazahsztán jelentős olajkinccsel rendelkezik, azonban az országban a Szovjetunió szétesése óta sem javult a gazdaság állapota.