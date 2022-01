Olyan sok a fertőzött Nagy-Britanniában, hogy a légitársaságok feleslegesnek tartják a kötelező tesztelést

Az utazási irodák és légitársaságok szerint a Nagy-Britanniába érkezők és az országból indulók kötelező tesztelése hátráltatja a szektort abban, hogy a világjárvány okozta válságból felépüljön, miközben az omikron hullámban már annyian fertőződtek meg, hogy érdemi jelentősége nincs is a tesztelésnek - írja a BBC nyomán a HVG.



Jelenleg a 12 évesnél idősebb utasoknak csak negatív PCR- vagy gyorsteszttel szabad belépniük Nagy-Britanniába, majd a megérkezésük utáni két napban is kötelező egy PCR-teszt elvégzése.Azonban míg a delta variáns esetén a napi esetszám az országban 40 és 50 ezer között mozgott, addig az omikron vírusmutáció most már több mint 200 ezer új napi megfertőződést okoz (hasonlóan az Egyesült Államokhoz és Franciaországhoz).A légitársaságok azzal érvelnek, hogy ekkora szám mellett már reménytelen a teszteléssel "kint tartani az omikront", ugyanakkor a jelenlegi szigorú óvintézkedések fenntartása katasztrofális gazdasági következményekkel járna a szektor számára. A Manchester Airport Holdings (MAG) felmérése szerint különösen az indulás előtti teszteltetésnek van nagyon kevés, vagy semmilyen befolyása az omikron terjedésére.A BBC úgy tudja, hogy a brit kormány egyelőre csak azt vette fontolóra, hogy a pozitív gyorstesztek esetében a megerősítő PCR-tesztek elhagyhatók legyenek.brit miniszterelnök január 4-én bejelentette, hogy az omikron koronavírus-változat elterjedése a korábbi vírusvariánsoknál jóval kevesebb súlyos megbetegedést okozott, és a brit oltási kampány is rendkívül sikeres, így megvan az esély arra, hogy Nagy-Britannia teljes lezárás nélküli átvészelje az omikron okozta fertőzési hullámot.