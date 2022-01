Elegük lett a görög orvosoknak az ortodox papok oltásellenességéből

Az ortodox országokban régóta gondot jelent az oltásokkal szembeni szkepticizmus. Nemcsak Romániában történik ez, hanem más görögkeleti többségű országokban is. A Népszava a görögországi fejleményekről számol be, ahol az orvosok fellázadtak az ortodox papság oltásellenessége miatt. Tavaly júliusban a görög ortodox egyházi zsinat körlevélben próbálta meg eloszlatni a vakcinákkal kapcsolatos téveszméket. A dokumentumban még arra is kitértek, hogy a vírus elleni oltóanyagban nincsenek mikrocsipek. Azt a téveszmét is igyekeztek eloszlatni, miszerint a vakcinák embriósejtet alkalmaznának.



A felhívás azonban sok ortodox papot nem győzött meg. Az észak-görögországi szaloniki kórházait ismét elárasztották a koronavírussal fertőzöttek. Különösen sok egyházi személyt kellet fogadniuk. Mint a Le Figaro is beszámolt róla, hétvégén az egyik környékbeli kolostor nyolc apácáját szállították az intenzív osztályra, kettőjük állapota válságos. Egyikük sincs beoltva, a rend vezetése ugyanis azt az utasítást adta a tagoknak, ódzkodjanak a vakcinától.Az orvosok egyre dühösebbek a befolyásos ortodox vezetők oltásellenessége láttán. „Ebből elég volt” – panaszkodott a minap, a szaloniki orvosok szakszervezetének elnöke. „Halálba küldenek másokat a szélsőjobboldali csoportok, amelyek hamis információkat terjesztenek a védőoltásokról vagy a koronavírusról, és azok, akik a vallást a tudomány fölött állónak tartják” – mondja. Az intenzív osztályok már hetek óta túlzsúfoltak, és egyre nő azok száma, akiknek már oxigén sem jut. A hatóságok közlése szerint a halálos áldozatok száma 30 százalékkal emelkedett. A kórházakban egyre kínzóbb a szakemberhiány. Az aneszteziológusok és az általános orvosok tömegesen mondanak fel, látva, hogy erőfeszítéseik teljesen hiábavalók.Az orvosok és az ápolók elkeserítőnek tartják, hogy miközben az ortodox papoknak és apácáknak élen kellene járniuk a példamutatásban, és tömegesen kellene beoltatniuk magukat, ehelyett Szalonikiben a kórházi ágyakat vallásos emberek, főként a várostól kétórányi autóútra lévő Athosz-hegyről származó szerzetesek foglalják el. Néhány hét alatt közülük 15-en vesztették életüket, és 160-an kerültek intenzív osztályra. A fertőzöttek száma továbbra is emelkedik a szent hegyen, ahol 20 ortodox kolostor található.