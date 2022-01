A srebrenicai népirtást dicsőítő énekre buliztak a szerb rendőrök és videóra is vették

Látható benne a szerb-montenegrói regionális határrendőrség vezetője, a priboji rendőr-főparancsnokság tisztje, a határrendőrség egyik parancsnokhelyettese, egy nyugalmazott főparancsnok, illetve több rendőr. A lap szerint a videó felháborodást és félelmet keltett Szerbia polgárai, elsősorban a bosnyák nemzetiségű lakosság körében.A videót a rendőr ugyan törölte, de a sandzakpress.net addigra lementette azt. Az ünnepség szervezője később a történtek miatt bocsánatot kért a Facebookon mindazoktól, akiket sértett a dal, és azt írta, „nem volt szándékos”.helyi imám szerint viszont a bocsánatkérés nem elég, a felvételen szereplőknek fel kell mondaniuk, és felelősségre kell vonni őket.szerb elnök elítélte az ünnepségen történteket, és közölte, az állam nem fogja megengedni, hogy bárki is veszélyeztetve érezze magát, továbbá, hogy az illetékes hatóságok foglalkoznak majd a priboji eseményekkel.

Az esetet nemcsak a térségben élő bosnyákok, de a szerb nemzetiségű polgárok is elítélték - írja a Szabad Magyar Szó. A beszámoló szerint magas rangú rendőrök szerepelnek az ominózus videón, amely egy szerbiai étteremben készült. Az ünnepség egészen rendben zajlott, ameddig a résztvevők el nem kezdték a háborús bűnösöket éltető dalt énekelni.