Magyarország: két hétig vizsgálták, hogy az Oroszlánkirály megkérdőjelezi-e a hagyományos nemi szerepeket

Megugrott a feljelentési kedv a kormány által gyermekvédelminek nevezett, homofób passzusokkal kiegészített törvénymódosítás elfogadása óta: mint az rtl.hu megírta, fél év alatt több mint 130 panasz érkezett a médiahatósághoz. Az érintettek a homoszexualitás megjelenítésére vagy kiskorúak védelmére hivatkozva tettek bejelentést különféle médiatartalmak miatt. (Korábban fél év alatt 30 körüli bejelentés érkezett.) A portál információi szerint a Médiatanács a vizsgálatok után eddig egyetlen esetben sem indított eljárást, igaz, 23-nál még nem született döntés, mert ezek az ügyek társszabályozó szervezethez vagy külföldi társhatósághoz kerültek.



A vizsgálódás azután vált lehetségessé, hogy

a nyáron elfogadott módosítások értelmében már tilos a 18 éven aluliak számára pornográf, valamint olyan tartalmat elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja.

Az új szabályok azt is tiltják, hogy megjelenítsék, népszerűsítsék „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást”.

Az viszont az eltelt hónapok alatt sem derült ki, mit is értenek népszerűsítés alatt.



A homoszexualitást megjelenítő kiadványok ügyében a kormányhivataloknál lehet panaszt tenni, de az RTL információi szerint október 31-ig mindössze hat ügyben tettek panaszt, ám egyik sem zárult büntetéssel. Vas megyében valaki például azért tett bejelentést, mert szerinte

a Csipkerózsika, az Oroszlánkirály, a Mulan és a Pumukli történetei megkérdőjelezik a hagyományos nemi szerepeket.

A kormányhivatal munkáját azonban ez sem akasztotta meg, és 14 napig vizsgálták is az ügyet, de végül arra jutottak, hogy a beadvány nem volt elég alapos.Az oldal felidézi, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal korábban osztott ki pénzbüntetést egy hasonló ügyben, igaz, az a vizsgálat nem a júniusban elfogadott módosításra hivatkozva indult. Az eljárás során

a Micsoda család! című könyv forgalmazóját bírságolták meg 250 ezer forintra, mert a szivárványcsaládokról szóló könyv „megtévesztő helyen volt a könyvesboltokban, amely így a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvénybe ütközött”.

Egy másik Pest megyei esetben azt kifogásolta a bejelentő, hogy egy gyerekkönyvtárban a gyerekek számára is elérhető helyen helyeztek ki egy homoszexualitást megjelenítő könyvet. Az illetékes hatóságok helyszíni ellenőrzést tartottak, ám megállapították, hogy a könyv már nem elérhető a gyerekek számára, így ebben az ügyben sem indult eljárás.A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (NMHH) viszont már az új törvényre hivatkozva összesen 84 esetben érkezett bejelentés. Minden ügynél a homoszexualitás megjelenését kifogásolták különböző műsorszámokban, valamint cikkekben. Emellett 50 esetben „kiskorúak védelme érdekében” is panaszt tettek, így június vége és december 15. óta összesen több mint 130 bejelentés érkezett a hatósághoz. A testület már több vizsgálattal is végzett, de egyetlen esetben sem indult eljárás. A 84 ügyből 23-nál nem született döntés, ezek vagy más szervekhez vagy külföldi társhatóságokhoz kerültek.