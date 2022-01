Biden határozott válaszlépést ígért, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát

Telefonon beszélt az amerikai és az ukrán elnök, Joe Biden határozott választ ígért arra az esetre, ha Oroszország megtámadná Ukrajnát.



amerikai elnök vasárnap éjjel telefonon beszéltukrán elnökkel, akinek ígéretet tett arra, hogy az Egyesült Államok határozott választ ad, ha Oroszország megtámadja Ukrajnát. Biden már korábban is megígérte, hogy szankciók jönnek egy orosz támadásra válaszul, de azt is világossá tette decemberben, hogy ez nem katonai, hanem gazdasági büntetés lesz.A Fehér Ház közleménye szerint Biden most arról beszélt, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei elkötelezettek az elv mellett, amely szerint partnereikről azok bevonása nélkül semmiben nem egyeznek meg másokkal. Korábban Washington már értésére adta Moszkvának, hogy Ukrajna NATO-csatlakozásáról csakis a NATO-tagállamok és Ukrajna dönthetnek.Az amerikai elnök megerősítette, hogy az Egyesült Államok támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, továbbá a Donyec-medencei fegyveres konfliktusnak a minszki és a normandiai megállapodások szerinti rendezését.Zelenszkij a Twitteren írt arról: megvitatták azokat a közös intézkedéseket, amelyeket az európai béke megőrzése és a további eszkaláció elkerülése érdekében tesznek, továbbá eszmét cseréltek az ukrajnai reformokról, beleértve Kijevnek az oligarchák befolyásának visszaszorítására tett lépéseit.