A Netflixnél tiltakozott az ukrán kulturális miniszter, mert sértő módon ábrázolták az ukrán nőket

A második évad negyedik részében a főhős, Emily barátságot köt egy ukrán lánnyal, a kijevi származású Petrával, aki bolti lopást követ el, nincs stílusérzéke, és attól retteg, hogy kiutasítják Franciaországból. Tkacsenko levelében felhívja a műsorgyártó Netflix figyelmét, hogy a sorozatban az ukrán nők karikatúrája látható, ami elfogadhatatlan. „Így látják az ukránokat külföldön?” - idézi a miniszter posztját a BBC.A BBC idéziukrán filmproducert is, aki úgy reagált minderre:Egyébként nem először merülnek fel ilyen vádak a sorozattal szemben. Az első évadot főleg a franciák bírálták, amiért sablonosan és közhelyesen mutatta be Párizst és lakóit, mintha azok állandóan svájcisapkában lennének, és folyton megcsalnák a párjaikat., a sorozat készítője korábban azt nyilatkozta, a sorozatbeli Párizst a saját, korábbi benyomásai alapján alkotta meg, és az volt a célja, hogy minél többen megszeressék a várost.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 22 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 20 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 55 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 41 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 29 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 59 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 15 Nem sokat gondolkodtam ezen 130