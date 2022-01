Rohamrendőrök oszlatták fel a lezárások elleni tüntetést Amszterdamban

Az ANP holland hírügynökség beszámolója szerint mintegy kétezren vettek részt a belvárosi Rijksmuseum előtt tartott tiltakozó akción. A múzeum előtti tér kiürítésétamszterdami polgármester rendelte el.Sajtójelentések szerint a legtöbb tüntető eleget tett a rendőrség hangosbeszélőn közölt felszólításának és elhagyta térséget, ugyanakkor tovább vonultak a közeli Vondelparkhoz.Több száz rohamrendőr volt bevetésen és készültségbe helyezték a vízágyúkat is, ugyanis korábban több tüntetést is tartottak a lezárások ellen, s a megmozdulások néhány helyen erőszakba torkolltak.Hollandiában december közepétől a koronavírus omikron variánsának megfékezése érdekében ismét lezárások léptek életbe. Az intézkedések értelmében a nem alapvető fontosságú árucikkeket forgalmazó kereskedelmi egységek január közepéig zárva tartanak, kettőnél több ember pedig nem gyülekezhet köztereken. Az oktatási intézményeknek január 9-ig kell zárva tartaniuk, a kabinet január első hetében dönt arról, hogy ezután újraindulhat-e a jelenléti oktatás.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 21 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 20 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 53 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 40 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 28 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 58 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 14 Nem sokat gondolkodtam ezen 129