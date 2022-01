Ferenc pápa a nők, különösen az édesanyák béketeremtő szerepét hangsúlyozta a pandémia, valamint a konfliktusok uralta világban

Ferenc pápa az év első homíliájában arról a szegényes jászolról szólt, amelybe Szűz Mária helyezte gyermekét. Jézus "szegénysége jó hír mindenki számára, elsősorban azoknak, akik a peremen élnek, azoknak, akiket elutasítanak, akik a világ számára nem számítanak" - hangoztatta az egyházfő. Megjegyezte: vannak, akik nem "előzési sávban" jönnek világra és még bölcsőjük sincsen.Kifejtette: a szegényes születés "botrányát" Szűz Mária vállalta magára, aki másokkal ellentétben nem engedett az elkeseredésnek az élet váratlan, fájdalmas fordulataival szemben. Ferenc pápa úgy vélte, Mária befogadó, feszültségeket legyőző, szívben és lélekben kitartó magatartása a mindenkori édesanyákat példázza, akik gyermeküket felkarolják, támogatják nehézségben és betegségben, segítik az akadályok és konfliktusok megoldásában, és képesek békét sugározni."Az anyák képesek őrizni és egyben tartani az élet szálait. Szükség van olyan emberekre, akik közösségi szálakat tudnak szőni a megosztottság szögesdrótjaival szemben és erre az anyák képesek" - jelentette ki Ferenc pápa.Megjegyezte, a nőknek ezt a szerepét az egyházban is biztosítani kell. Az édesanyák és a nők tiszteletét és védelmét szorgalmazta, felszólított a nők elleni erőszak felszámolására.Ferenc pápa az év első Úrangyala-imádságot (Angelus) kísérő beszédében - amelyet délben a Szent Péter térre néző ablakból mondott - kijelentette, bátorságra van szükség a pandémia miatt továbbra is bizonytalan és nehéz időkben. Sokakat félelemmel tölt el a jövő, amelyet a társadalmi, személyes problémák, valamint a környezeti válság nehezít a globális joghiány és gazdasági egyenlőtlenség terhével együtt - hangoztatta.

