A WHO elnöke szerint 2022-ben sikerülhet legyőzni a járványt

Optimistán nyilatkozott az Egészségügyi Világszervezet (WHO) elnöke, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz a koronavírussal kapcsolatban: szerinte 2022-ben sikerülhet legyőzni a járványt – számolt be a BBC nyomán a hvg.hu. Az elnök azonban óva intett minden országot az oltóanyagok felhalmozásától, szerinte az oltóanyag-elosztásban tapasztalható egyenlőtlenség növeli a vírus mutálódásának kockázatát. Az elnök kiemelte, hogy véleménye szerint ennek köszönhető az omikron variáns megjelenése is. „Ha véget vetünk ennek az egyenlőtlenségnek, véget vetünk a járványnak” – jelentette ki.



A koronavírus megjelenése óta világszerte 287 millió embert fertőzött meg, 5,5 millióan életüket vesztették a fertőzés okozta szövődményekben. A vírus az oltások megjelenésével sem tűnt el: több ország újfent lezárta határait, sokfelé pedig a mai napig elképzelhetetlen a maszk nélküli élet.