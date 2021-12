Afrikában halt meg a legtöbb katolikus pap, akit szolgálat közben ért támadás 2021-ben

Idén huszonkét egyházi személy halt meg bűntett, terrorista támadás vagy más erőszakos cselekmény következtében.A Fides ügynökség felmérésében "misszionáriusok" címszóval szerepelnek, mivel hazájuktól távolabbi országban teljesítették szolgálatukat: tizenhárom papról, egy szerzetesről, két szerzetesnőről és a katolikus egyház hat világi tagjáról van szó.A legtöbb áldozatot, tizenegyet Afrikában regisztráltak, hármat Ázsiában és egyet Európában. Az országok listáját Dél-Szudán, Mianmar és Mexikó vezeti.Az 1927-ben alapított Fides részletes jelentése szerint az egyháziak elleni erőszakos támadások nem minden esetben hitük miatt következtek be, ezért nem számítanak mártíroknak, mégis hitük tanúsítása közben veszítették életüket. A példák között szerepel a Haitin egy rablógyilkosságban meghalt pap, a Dél-Szudánban fegyveresekkel üldözött és legyilkolt szerzetesnők, a Mianmarban humanitárius segítséget nyújtó pap, akit egy lövöldözésben eltalált egy golyó.Az egyetlen európai áldozat a francia Olivier Maire atya, akit augusztusban a temploma mellett működő menhelyre befogadott, zavart elmeállapotú ruandai férfi ölt meg.A Fides ügynökség Ferenc pápának a szeptemberben Budapesten, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) záró miséjén mondott beszédét idézte, melyben a pápa azt mondta, hogy az egyház tagjainak nincs más választásuk, mint hitüket tanúsítják még akkor is, ha azzal veszélynek teszik ki magukat.Tavaly húsz egyházi személy vált erőszak áldozatává, számuk 2000 óta elérte az 558-at.

