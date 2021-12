Kitüntetést kapott Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az oroszoktól, a „Barátságért”

– jelentette be a frissen kitüntetett Szijjártó.Azt, hogy pontosan mikor lehet a találkozó, még nem tudni, Orbán a december 21-i kormányinfón annyit árult el, hogy az év elején, valahol Oroszországban találkoznak majd.Szijjártó a Telex.hu közlése szerint hozzáfűzte, hogy a 2022-es év mérföldkő lehet a magyar-orosz kapcsolatokban, méghozzá az alábbi területek miatt:- a létesítési fázisba lép a Paksi Atomerőmű projektje;- a Nemzeti Oltóanyaggyár készen fog állni a Szputnyik gyártására;- folytatjuk a két ország közötti űrtechnológiai együttműködést;- növeljük a záhonyi térség szerepét a kelet-nyugat irányú vasúti forgalomban;- és újabb magyar élelmiszeripari termékek exportját indítjuk meg az orosz piacra.Putyin 2019-ben Magyarországon járva egyeztetett Orbán Viktorral.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 16 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 18 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 45 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 32 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 25 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 55 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 14 Nem sokat gondolkodtam ezen 107