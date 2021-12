Bűnösnek találták Jeffrey Epstein volt szeretőjét, aki kiskorúak kihasználásában segítette a milliárdost

Elítélték Jeffrey Epstein volt szeretőjét, üzlettársát Ghislaine Maxwellt, mert segített a milliárdosnak tizenéves lányok szexuális bántalmazásában.



A tárgyalása 2021. november 29-én kezdődött.

Négy hét után, szerdán véget ért Ghislaine Maxwell tárgyalása. Az esküdtek vádlottat hatból öt pontban bűnösnek találták – írja a Sky News. Maxwellt még 2020 nyarán vették őrizetbe. Egy luxusingatlanban bujkált New Hampshire-ben, ahol még arra is figyelt, hogy a mobilját fóliába csavarva tartsa.A 2019-ben a börtönben öngyilkosságot elkövető Epstein egykori üzlettársát azzal vádolták, hogy 1994 és 2004 között négy kiskorú lánynak szervezett be abból a célból, hogy a milliárdos szexuálisan bántalmazza őket. A tárgyalás következő részében a most 60 éves Maxwell börtönbüntetéséről határoznak majd, ami akár 65 év is lehet, amiért kerítőnőként segített fiatal lányokat behálózni.A vád központi eleme négy olyan nő megszólaltatása volt, akik egyöntetűen azt állították, hogy Maxwell elősegítette az abúzusokat, és néha részt is vett bennük. Hárman közülük álnéven tettek vallomást, egyikük pedig teljes nevével vállalta az általa elmondottakat. Nemegyszer egészen megrázó részletek hangoztak el az áldozatoktól: egyiküket 18 éves korában Maxwell iskolás lánynak öltöztette fel, és úgy vitte Epstein elé, aki később szexuális aktust létesített vele. Egy másik 14 éves lányt éveken keresztül többször is abuzáltak.A Telex kiemelte, hogy a vád erejét valamelyest gyengítette, hogy keresztkérdések során kiderült, a négy nő közül kettő már betöltötte a törvény által előírt beleegyezési korhatárt, mikor a feltételezett bűncselekmények megtörténtek. Ez a vád állításával ellentétben azt jelenti, hogy kettejük kapcsolata Epsteinnel nem bizonyul illegális szexuális tevékenységnek. A vallomásaik sok tekintetben viszont hasonlítottak a többiekére, így alátámaszthatják azok hitelességét is.