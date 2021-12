Két év telt el azóta, hogy egy kínai orvos a Sars-CoV-2 veszélyére figyelmeztette a világot

Li szemészként dolgozott abban a vuhani kórházban, ahol először észlelték a Sars-CoV-2 vírus kitörését. Látva az orvosi jelentést, amelyben megerősítették a városban lévő lehetséges SARS koronavírus-eseteket, az információkat megosztotta egy WeChat-csoportban. Ennek következményeként január elején Li-t kihallgatta a helyi rendőrség.2020. január 12-én az orvos megfertőződött az új koronavírussal és kórházba került, február 7-én pedig meghalt.Halálhíre bejárta a világot, és az emberek azzal vádolták a kínai hatóságokat, hogy el próbálták titkolni előlük a világjárvány valós veszélyeit., emberi jogi ügyekkel foglalkozó jogászból lett újságíró például két évvel ezelőtt több vuhani kórházba is ellátogatott, dokumentálta az állapotokat, betegekkel beszélgetett, ezt követően 600 napra eltűnt Azóta nőtt a kínai közvélemény bizalma abban, hogy a hatóságok hogyan kezelik a világjárványt, de az emberek nem felejtették el Dr. Li esetét és továbbra is üzeneteket tesznek közzé oldalán."Boldog Új Évet Dr. Li, soha nem fogunk elfelejteni" - írta egyikük. Mások gyertya hangulatjeleket, rövid köszönő üzeneteket és felkiáltásokat tettek közzé arról, hogy milyen gyorsan telt el két év, Li Weibo-bejegyzése óta. Sokan úgy írtak, mintha a síron túl beszélnének vele.Fang Kecheng, a hongkongi kínai egyetem munkatársa a Reutersnek elmondta, hogy Li Weibo mikroblogja olyan online hely lett, ahol az emberek kifejezik érzéseiket, amelyeket máshol nem szívesen fejeznek ki. "Az anonim kifejezésre minden társadalomban szükség van, és ez különösen igaz a mai Kínában" - mondta a kommunikációs kutató.Kína 101 683 megerősített esetet jelentett december 28-án, halálozási aránya 4636 volt.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 16 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 18 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 45 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 32 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 25 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 55 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 14 Nem sokat gondolkodtam ezen 107