Olaszország megközelítette a napi százezres esetszámot, újabb intézkedések lépnek érvénybe

- azoknak, akik két oltást kaptak, de a második óta több mint 120 nap telt el, hét helyett öt napig kell karanténban lenniük, ha fertőzött emberrel találkoztak. Az időszak végén negatív tesztet kell felmutatniuk.- újdonság, hogy azoknak, akik a második dózist kevesebb mint 120 napja, illetve a harmadik vagy emlékeztető oltást négy hónapon belül vették fel, nem kell karanténba vonulniuk, de öt nap elteltével teszteltetniük kell magukat. Elegendő lesz az antigén gyorsteszt is az eddig előírt PCR-teszt helyett. Az oltás nélküli emberek karanténidőszaka tíz nap marad.A karanténelőírások módosítását a tartományok kezdeményezték, és az egészségügyi hatóságok már szerda délután támogatásukról biztosították az enyhítéseket.

ahol a vasúti dolgozók betegsége vagy karanténja miatt már akadozik a vonatközlekedés. A legtöbb beteget és a legtöbb karanténban tartózkodót számon tartó Lombardiában a helyi vasúti társaság dolgozóinak 12 százaléka hiányzik munkahelyéről, ami napi száz vonat kieséséhez vezetett. Toszkánában a napi 770 helyi vonatjáratból 95-öt autóbuszokkal helyettesítettek. Akadozik a Vezúv körül haladó nápolyi vasút működése is.Lombardiában egy héttel ezelőtt valamivel több mint nyolcezer beteget szűrtek ki egy nap alatt, miközben szerdán 32 ezer fölé ugrott a számuk. Lombardia és Lazio tartomány már január első hetében újabb szigorításokat vezethetnek be, mivel a kórházak Covid-osztályainak telítettsége túllépte a tíz százalékot.

Az utóbbi napon elvégzett több mint egymillió teszttel - a keddi 78 ezer után -most valamivel több mint 98 ezer új beteget szűrtek ki Olaszországban. A halálos áldozatok száma 136 volt. Számítások szerint a járvány negyedik hulláma még nem tetőzött Olaszországban. Kórházi adatok szerint az intenzív osztályon kezelt betegek 71 százaléka nem vett fel egy adag oltást sem – írja az MTI.