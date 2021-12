Hárman hunytak el egy ukrajnai kórháztűzben

A baleset az Ivano-Frankivszk megyében lévő Kosziv központi járási kórházában történt kedd este. Egy elhunyt Covid-beteg ágyánál a kórház egyik alkalmazottja a hagyományokhoz híven emlékgyertyát gyújtott. Az osztályon azonban egyszerre öt oxigénkoncentrátor működött, amelytől telítetté vált a levegő oxigénnel. A gyertya lángja az oxigéndús levegőben belobbant, gyorsan szétterjedő tüzet okozott, meggyulladtak az orvosi berendezések, szövetek és egyéb tárgyak.A tragédia nyomán az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat felszólította az egészségügyi intézmények vezetőit, hogy szigorúan tiltsák meg a nyílt tűz használatát az intenzív osztályokon és az oxigénellátó berendezések közelében.Az egészségügyi minisztérium közlése szerint Ukrajnában eddig hat betegnél azonosították a koronavírus különösen fertőző omikron variánsát. Kettőnél a fővárosban, Kijevben, szintén két betegnél Kijev megyében és egy-egy fertőzöttnél a nyugat-ukrajnai Lvivben (Lemberg), valamint a keleti országrészben lévő Dnyipróban diagnosztizálták a vírusváltozatot.Azhírportál az egészségügyi tárcára hivatkozva közölte szerdán, hogy két régió - a kelet-ukrajnai Donyeck és a romániai határnál lévő Csernyivci megye - átkerült a jelenlegi legenyhébb, sárga járványhelyzeti besorolásból az eggyel súlyosabb, narancs kategóriába. Mindkét régióban az újonnan regisztrált fertőzöttek száma haladta meg a megengedett mértéket. A narancs besorolás figyelmeztető kategória a legszigorúbb vörös előtt. Ugyanazok a korlátozások érvényesek az ide sorolt régiókban, mint a sárgában, viszont a helyi hatóságok szigoríthatnak rajtuk.Ukrajnában a tömegrendezvényeket, bevásárlóközpontokat, kulturális és sportlétesítményeket a vörös kategóriában lévő régiókban csakis azok látogathatják, akik felvették a védőoltás mindkét dózisát, gyógyultsági vagy friss negatív PCR-teszttel rendelkeznek. A sárga besorolású régiókban ehhez elegendő az oltás első dózisának felvétele is.Keddenkabinetminiszter még azt közölte, hogy december 30-tól az egész ország sárga kategóriában lesz.Ukrajnában szerdára az eddig azonosított fertőzöttek száma 5454-gyel 3 654 690-re, az elhunytaké 307-tel 95 412-re nőtt. Az aktív betegek száma eközben több mint hétezerrel 109 398-ra csökkent. Az elmúlt napon 1153 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteget szállítottak kórházba.A legfrissebb adatok szerint valamely oltás mindkét dózisát eddig 13 542 266-an adatták be maguknak a mintegy 42 millió lakosú országban, további 1 097 232-en pedig még csak az első adagot vették fel. Harmadik oltást eddig 4890-en kaptak. Kedden 131 129 embert oltottak be.

