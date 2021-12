Egy hongkongi ellenzéki hírportál több munkatársát őrizetbe vették

Az őrizetbe vettek között a volt és jelenlegi főszerkesztőn kívül az igazgatótanács négy korábbi tagja, valamint egy újságíró van. Hat embert az otthonából vittek el kora reggel, míg egy ember, a már megszűnt Apple Daily hongkongi lap volt szerkesztője korábban került őrizetbe. A portál egyik helyettes szerkesztőjét pedig kihallgatásra vitték be.A szerda reggeli akcióban több mint kétszáz rendőr vett részt, akik átkutatták a hírportál székhelyét, és több eszközt, köztük számítógépeket lefoglaltak. A rendőrség közleménye szerint az őrizetbe vett személyeket felforgató anyagok kiadásával és terjesztését célzó összeesküvés leplezésével gyanúsítják egy, a brit gyarmati uralom idejéből származó törvény alapján. A törvénysértés miatt akár két évig terjedő börtönbüntetés és ötezer hongkongi dollár pénzbírság szabható ki.Hasonló módon jártak el a hongkongi rendőrök a jelenleg börtönbüntetését töltő Jimmy Lai hongkongi médiamogul által alapított Apple Dailyvel szemben is, melynek megszűnését követően a Stand News vált a hongkongi ellenzék egyik utolsó, nyíltan demokráciapárti sajtóorgánumává.Fotó forrása: Hong Kong Free Press

