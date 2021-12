Betiltják a Memorial, Oroszország legfontosabb emberi jogi szervezetének a működését

A vád szerint a szervezet megsértette azt a civil szervezetekre vonatkozó oroszországi törvényt, ami előírja, hogy a külföldről érkező támogatások esetében mind fel kell tüntetni az adományozó „külföldi ügynökök” nevét. Azúgy tudja, ellenzéki csoportok szerint a Memorial működését azért lehetetlenítik el, mert a Sztálin idejében meggyilkolt emberek millióiról próbáltak adatokat gyűjteni.A döntés miatt kisebb tüntetés alakult ki a moszkvai Legfelsőbb Bíróság épülete előtt, a résztvevők azt skandálták, hogy „szégyen, szégyen”. A Memorial vezetői úgy fogalmaztak, hogy a tiltás ellenére is folytatják tevékenységüket.A szervezet még 1989. januárjában, Moszkvában jött létre, eredetileg azzal a céllal, hogy emléket állítsanak a szovjet rendszerben politikai okokból meghurcolt, elítélt személyeknek és feltárják a múltban elkövetett törvénytelenségeket.A társaság első vezetője a világhírű ellenzéki fizikus,volt, róla nevezték el évekkel később az Európai Parlament emberi jogi díját, melyetorosz ellenzéki politikusnak is oda ítéltek.

