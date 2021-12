Amerikában gondok vannak az omikron miatt, Fauci az oltáshoz kötné a belföldi repülést

Dr. Anthony Fauci , Joe Biden elnök járványügyi tanácsadója hétfőn arról nyilatkozott, hogy az Egyesült Amerikai Államokban fontolóra kellene venni az oltás kötelezését azok számára, akik belföldi repülőjáratokon utaznának. Fauci elismerte, hogy egy ilyen intézkedésnek hátrányai is vannak, de úgy vélte, ez "egy olyan követelmény lenne, amely ésszerű", a diákok és a munkába bejáró alkalmazottak kötelező védőoltása mellett.

