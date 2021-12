Meglepetés? Megvétózta a lengyel elnök a külföldi tulajdonú tévék ellen hozott médiatörvényt

Andrzej Duda lengyel elnök megvétózta azt a törvényt, ami gyakorlatilag kiszorította volna Lengyelországból a kormánnyal kritikus TVN tulajdonosát, az amerikai Discoveryt - írja a 444.hu. Pedig korábban ő is annak a Jog és Igazságosságnak (PiS) volt a tagja, ami a törvényt kezdeményezte. A vétóról szóló sajtótájékoztatóján Duda azt mondta, többek között egy 1990-es években aláírt, amerikai-lengyel kereskedelmi egyezményt vette figyelembe. Szerinte a tulajdonhoz való jogot is sértené az a kikötés, miszerint 6 hónapon belül meg kellene változtatni a tulajdonviszonyokat. Megemlítette, hogy Lengyelország ismét komoly nemzetközi vitába keveredne, ha elfogadnák a törvényt, ennek pedig nagy ára lenne. Ugyanakkor nem vetette el, hogy a szükség lehet a külföldi tőke korlátozására a médiában. De ezeknek a korlátozásoknak azokra kell vonatkozniuk, akik a jövőben akarnak befektetni Lengyelországban.



A törvénymódosítást az Európai Unió Bizottsága és az amerikai kormány is bírálta, mivel az szerintük veszélyeztette volna a sajtószabadságot - írja a Telex . A törvénytervezet ellen Lengyelországban is sokan tiltakoztak, több mint 1,5 millióan írták alá a TVN petícióját a médiatörvény elnöki vétójáért, és több mint száz városban tüntettek a kormánypárt médiapolitikája ellen.A PiS azzal érvelt a médiatörvény módosítása mellett, hogy ezzel az orosz és a kínai befektetésektől akarják megvédeni a lengyel médiát. Bár a kormányzó PiS-ből érkező elnök, Andrzej Duda eddig végig kitartott a kormány lépései mellett, ennek a viszonynak akár szakítópróbája is lehet a médiatörvény módosítása. Duda már korábban nem zárta ki, hogy kész megvétózni a törvényt.