Légitámadást intéztek a legnagyobb jemeni reptér ellen, miután rakétacsapás ért egy vörös-tengeri kikötőt

A jemeni lázadók Szaúd-Arábiát célzó szombati rakétatámadására az Öböl-monarchia légiereje vasárnap fegyverraktárak elleni légicsapással válaszolt - írja a Telex.



A karácsonyi hétvégén újból fellágoltak a húszi gerillák elleni légi akciók; az Irán által támogatott, Jemen jelentős részét évek óta ellenőrzésük alatt tartó milícia ellen 24 óra alatt 42 légicsapást hajtottak végre a Szaúd-Arábia által vezetett koalíciós erők. Válaszul a húszik három rakétát lőttek át a határ túloldalán, a Vörös-tenger partján található, fontos olajipari létesítményekkel rendelkező Jizan városára, melyben két ember vesztette életét (arról nem érkeztek hírek, hogy civilek voltak-e). Szaúd-Arábiára a húszik 2015 óta 430 ballisztikus rakétát lőttek ki, és 851 dróntámadást hajtottak végre katonai bázisok és olajipari létesítmények ellen – a rakéták és a drónok zömét egyébként a fejlett légvédelmi rendszer túlnyomórészt megsemmisítette, a támadások összesen 59 áldozatot szedtek.Az elmúlt három évben nem is történt halálos kimenetelő támadás, ezért a szaúdi vezetés komoly megtorlást helyezett kilátásba. Az egyik célpont a szanaai reptér volt, melyen keresztül szaúdi gyanúk szerint Iránból fejlett drónokat és rakétaindító rendszereket csempésznek be, és ezen az úton érkeznek Libanonból a Hezbollah terrorszervezet húszik kiképzésében és irányításában is részt vevő tagjai is (egyébként valószínűbb, hogy ez a mozgás a műholdakról és repülőkről megfigyelt reptér helyett inkább kisebb kikötőkön vagy az ománi határon keresztül történik). A támadások katonai áldozatairól nincs hír, az AFP hírügynökség szerint három civil vesztette életét.