A tálibok megtiltották a nőknek a hosszabb utazásokat, ha nem kíséri őket egy férfi rokon

Az afganisztáni tálib hatóságok vasárnap közölték, hogy a nők csak akkor utazhatnak, ha közeli férfi rokon kíséri őket.



Az erkölcs előmozdításáért és a bűnmegelőzésért felelős minisztérium által kiadott útmutató egyben felszólított minden járműtulajdonost, hogy csak iszlám hidzsábot viselő nőknek kínáljanak fuvart."A 45 mérföldet (72 kilométert) meghaladó távolságra utazó nőknek nem szabad fuvart felajánlani, ha nem kíséri őket közeli családtag" - mondta az AFP-nek vasárnapminisztériumi szóvivő, pontosítva, hogy közeli férfi rokonról van szó.Az új szigorítás néhány héttel azután történik, hogy a minisztérium arra kérte az afganisztáni televíziós csatornákat: ne mutassanak több drámát és szappanoperát női szereplőkkel - írja a Telex. Arra is felszólították a női televíziós újságírókat, hogy műsorvezetés közben viseljenek hidzsábot.Bár az 1990-es évekbeli első kormányzásukhoz képest a tálibok mérsékeltebb irányvonalat ígértek – és egyelőre nem is olyan súlyos a helyzet, mint akkoriban –, az augusztusi hatalomátvétel óta a kormány számos korlátozást vezetett be a nőkre vonatkozóan. Ugyanakkor jogi értelemben eltörölték a kényszerházasságot és több tartományban sikerült meggyőzni a helyi tálib hatóságokat, hogy nyissák meg újra az iskolákat a lányok előtt. Ez azonban nem általános, sok lányt még mindig elzárnak a középfokú oktatástól.