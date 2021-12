Ferenc pápa: „nem létezik a szentképeken ábrázolt tökéletes szentcsalád”

Kijelentette: december 26. a názáreti szent család ünnepe. Jézus családja alázatos és egyszerű volt, Mária és József ugyanúgy szerette és aggódott gyermekéért, mint bármelyik más édesanya és édesapa teszi – mondta. „Azzá az emberré, aki ma vagyunk, nem a rendelkezésünkre állt anyagi javak tettek, hanem a szeretet, amit kaptunk" – fejtette ki az egyházfő. Megjegyezte, hogy talán nem mindenki születik „tökéletes, problémamentes családba, de (akárhova is szülessünk) az a mi történetünk, azok a mi gyökereink, ha kivágjuk őket, az élet kiszárad”.

A szülőket, az egyházat és a társadalmat is a család támogatására, védelmére, őrzésére szólította fel Ferenc pápa, aki aggodalmát fejezte a gyermektelenséghez vezető „demográfiai tél” miatt a Szent Péter térre néző ablakból mondott beszédében vasárnap.