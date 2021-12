Svájc is a nemi szabadság elismerésének útjára lép

Írország, Belgium, Portugália és Norvégia után Svájcban is bárki besétálhat a hivatalba, és megváltoztathatja nemét Svájcban január 1-jétől minden okmányirodában lehetővé teszik, hogy az állampolgárok jogilag nemet változtathassanak, írja a Reuters nyomán a HVG . Az ország ezzel Írországot, Belgiumot, Portugáliát és Norvégiát követi azok sorában, akik személyes szabadságként kezelik a nemi önrendelkezés kérdését. Az új szabály szerint minden 16 év feletti, nem gyámság alatt álló személy megváltoztathatja a nemét hormonterápia, orvosi kezelés vagy egyéb vizsgálat nélkül. Az ennél fiatalabbak, illetve a gyámság alatt élők csak gondviselői engedéllyel tehetik meg. Svájcban 2021-ben népszavazáson döntöttek a melegházasság és az azonos nemű párok örökbefogadási jogairól, mindkettőnek zöld utat adva. A jogi nemváltoztatás Európában csak néhány országban annyira egyszerű, mint Svájcban lesz 2022-től, de sok helyen így is könnyítettek a procedúrán. Dániában, Görögországban, Franciaországban és Spanyolországban sem szükséges például orvosi beavatkozás, mielőtt valaki egyáltalán elgondolkodhat a nemváltoztatáson. (HVG) Illusztráció: Sara Rampazzo , Unsplash

