Enyhülhet a feszültség: több mint tízezer katonát von ki Moszkva az orosz-ukrán határtérségből

Több mint tízezer orosz katona visszatér állandó támaszpontjára az Ukrajna közelében tartott egyhónapos hadgyakorlat után - jelentette az Interfax az orosz hadseregre hivatkozva, írja a Euronews.



Az orosz hírügynökség kitér arra is, hogy a hadgyakorlatokat több, Ukrajnához közeli területen, illetve a dél-oroszországi Rosztov-na-Donu és Kubány térségében tartották.Az elmúlt hetekben súlyos diplomáciai konfliktust okozott, hogy Moszkva több tízezer katonát vonultatott föl ukrajnai határán. Kijevnek állítólag információi vannak arról, hogy Oroszország le akarja rohanni Ukrajnát januárban.Az orosz kormány visszautasítja ezt mondván, hogy nem Ukrajna, hanem Oroszország biztonsága forog kockán, mégpedig a NATO terjeszkedése miatt.Az orosz elnök azonnali biztonsági garanciákat követel, egészen pontosan azt, hogy az Észak-Atlanti Szövetség ne erősítse tovább kapcsolatait az Oroszországgal szomszédos államokkal.Moszkva azt is leszögezte, hogy a saját területén úgy vonultatja fel a csapatait, ahogyan neki tetszik.Becslések szerint a nemrégiben az ukrán határ közelében felvonultatott orosz katonák létszáma 60 ezer és 90 ezer között mozgott, egy amerikai hírszerzési jelentés szerint akár a 175 ezret is elérte.