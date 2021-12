Putyin szerint nem szabad tovább kiterjeszteni a NATO-t kelet felé. Garanciákat akar

Az orosz elnök hagyományos év végi sajtótájékoztatóján megerősítette: elfogadhatatlannak tartják a NATO keleti bővítésének folytatását.Putyin üdvözölte, hogy a jövő hónapban Genfben amerikai-orosz tárgyalások lesznek, de fontosnak nevezte, hogy Moszkva igényeire kell fókuszálni ahhoz, hogy gyors eredményeket érjenek el.Garantálni akarjuk biztonságunkat. Világossá tesszük: nem szabad tovább kiterjeszteni a NATO-t kelet felé – magyarázta."Akcióink nem a tárgyalásoktól függnek, hanem Oroszország feltétel nélküli biztonságától ma és történelmi távlatban. Sokszor elmondtam már, tehát jól tudják: megígérték nekünk a 90-es években, hogy egyetlen centiméterrel sem terjeszkednek keletre. Aztán mi lett? Becsaptak minket!” - mondta Vlagyimir Putyin.Szerinte ukrán szélsőségesek arra készülnek, hogy visszafoglalják Oroszországtól a Krím félszigetet, és újra ellenőrzésük alá vonják a szakadárok kezén lévő kelet-ukrajnai területeket.Moszkva az utóbbi hetekben mintegy 150 ezer katonát vont össze az ukrán határ közelében. Kijev attól tart, hogy az orosz hadsereg hamarosan támadást intézhet az ország ellen.A gázárrobbanásról is beszélt, kiemelve, hogy nem az orosz gázipari vállalat felelős az árak emelkedéséért. A Gazprom a partnereinek ígért teljes mennyiséget leszállítja.„Nincs szükség hosszú távú szerződések lerombolására. Azt mondta nekünk az Európai Bizottság, hogy piaci kapcsolatok felé kell mozdulnunk, a piac majd mindent szabályoz. Tehát a piac szabályozott: a gáz ára több mint 2000 dollár ezer köbméterenként” - magyarázta az orosz elnök.Putyin bejelentette, hogy Oroszország és Kína együttműködik a biztonság területén, így a csúcstechnológiájú fegyverek közös fejlesztésében is. Úgy fogalmazott, hogy a két ország "abszolút átfogó, stratégiai jellegű partnerséget" alakított ki, amely komoly stabilizáló tényező a nemzetközi színtéren. (euronews.com, hírszerk.)

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 12 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 15 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 40 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 21 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 16 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 44 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 13 Nem sokat gondolkodtam ezen 69