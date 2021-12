Új brit jelentés: az omikron kevésbé súlyos betegséget okoz!

Elkészült az első nagyszabású vizsgálat a koronavírus új, omikron variánsának tüneteiről, az eredmények pedig egy kis megnyugvásra adhatnak okot, ugyanis a brit kormány egészségügyi biztonsági hivatala (UKHSA) szerint 31-45 százalékkal kisebb az esélye, hogy a sürgősségi osztályokon jelentkezzenek a tüneteik miatt, és 50-70 százalékkal csekélyebb a kórházi ellátás szükségessége azoknál, akik az új mutánst kapják el.



, az UKHSA vezérigazgatója csütörtöki nyilatkozatában hangsúlyozta: a vizsgálati eredmény biztató korai jelzés arra, hogy az omikron vírusváltozattal fertőződötteket kisebb eséllyel fenyegeti a kórházi kezelést igénylő súlyos megbetegedés kockázata.Figyelmeztetnek ugyanakkor arra is, hogy ha sokkal többen kapják el a fertőzőbb omikront, akkor a kedvezők arányok ellenére is nagy nyomás alá kerülhet az egészségügy. (A briteknél rekordon van az új fertőzöttek száma, és nő a kórházban kezelt covidosok száma is.) Ráadásul most még főként fiatalok kerültek kórházba, a járvány nem érte el az idős korosztályt.