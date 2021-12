Fontosabb az első adagok számának növelése, mint az emlékeztető oltások beadása, mondja a WHO főigazgatója

Nem lehet kilábalni a koronavírus-világjárványból pusztán emlékeztető oltásokkal, fontosabb, hogy mindenhol haladjanak az első adagok beadásával – figyelmeztetett szerdán az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója, írja a Telex.



„Egyetlen ország sem lábalhat ki a pandémiából emlékeztető oltások segítségével, és az emlékeztető oltások nem adnak okot az ünneplésre” – jelentette kiGenfben tartott sajtótájékoztatóján. A főigazgató szerint

„az általános emlékeztetőoltás-programok inkább meghosszabbítják a járványt, mintsem véget vetnének neki”

