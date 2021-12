Engedélyezték az Egyesült Államokban a Pfizer Covid elleni tablettájának használatát

Sürgősségi rendszerben döntött az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) a Pfizer pirulájáról. Ez fontos lépés lehet a világjárvány elleni küzdelemben, és lehetővé teheti, hogy betegek milliói férjenek hozzá a kezeléshez.



"Ez az engedély új eszközt biztosít a Covid-19 elleni küzdelemhez a világjárvány kritikus időszakában, amikor új változatok jelennek meg" - üdvözölte a döntést, az FDA tisztviselője.Az FDA szerint a vírusellenes gyógyszer a 12 évesnél idősebb, magas kockázatú betegeknek adható.A Pfizer a közelmúltban megerősítette, hogy a klinikai kísérletek szerint a betegség súlyos formájának kialakulása szempontjából nagy kockázatnak kitett embereknél

a kórházba kerülés és az elhalálozás valószínűségét csaknem 90%-kal csökkentette

a Covid elleni tabletta, ha azt a tünetek megjelenését követő első néhány napon belül szedték be. Ezenkívül a tabletta az omikron törzs esetén is hatékony.Ezek az eredmények több mint 2200 emberen végzett klinikai vizsgálatokon alapulnak, és megerősítik a november elején bejelentett előzetes eredményeket.A kezelésben részesülők körében nem történt haláleset. A résztvevők nem voltak beoltva, és fokozottan ki voltak téve a súlyos forma kialakulása kockázatának.Konkrétan, a tabletta "a placebóhoz képest 89%-kal (a tünetek megjelenése után három nappal adva), illetve 88%-kal (a tünetek megjelenése után öt nappal) csökkenti a kórházba kerülés vagy a halálozás kockázatát" a gyártó szerint.A Pfizer azt is bejelentette, hogy a Paxlovid néven forgalomba kerülő vírusellenes szernek hatékonynak kell lennie az omikron variáns ellen is.