Az EB kötelezettségszegési eljárást indít Lengyelország ellen az uniós jogot érintő döntései miatt

A lengyel alkotmánybíróság június 16-án kimondott döntésében alkotmányellenesnek minősítette az Európai Unió Bírósága által ideiglenesen elrendelt intézkedéseket a lengyel bírák fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályozás miatt. Október 7-én a taláros testület azt a döntést hozta, hogy uniós szerződések egyes rendelkezései nincsenek összhangban a lengyel alkotmánnyal.Az Európai Bizottság szerint a lengyel alkotmánybíróság e határozatai "sértik az autonómia, az elsőbbség, a hatékonyság és az uniós jog egységes alkalmazásának általános elvét, valamint az uniós bíróság ítéleteinek kötelező erejét." A testület továbbá úgy véli, hogy az alkotmánybíróság döntései sértik az uniós jogot a hatékony bírói jogvédelemhez.Az Európai Unió végrehajtó intézményének ezen kívül komoly kétségei vannak a lengyel alkotmánybíróság függetlenségével és pártatlanságával kapcsolatban, mivel szerinte több bíró kinevezése az alkotmányossági felülvizsgálati rendszer alapvető szabályainak megsértésével történt. Így "a testület működése már nem felel meg az uniós szerződésekben megfogalmazott követelményeknek. Ugyancsak szabálytalanság és hiányosságok jellemzik az alkotmánybíróság elnökének és alelnökének kinevezését is" - tette hozzá a Bizottság.Varsónak két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon az Európai Bizottság állásfoglalására. (MTI)

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 11 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 13 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 36 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 18 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 14 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 39 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 11 Nem sokat gondolkodtam ezen 61