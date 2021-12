Izraelben kezdik a negyedik oltás beadását

Izraelben a 60 év felettiek és az egészségügyi dolgozók megkaphatják a koronavírus elleni védőoltás negyedik adagját – írja az MTI. Ezt Naftali Bennett miniszterelnök jelentette be kedd este, hozzátéve, hogy Izraelben kezdték el elsőként beadni az oltások harmadik adagját is. Mindenkit arra kért, hogy aki megfelel a feltételeknek, oltassa be magát negyedszerre is.



A negyedik oltást legalább négy hónappal a harmadik oltás után lehet beadni. Az országban egyelőre csak az idősek, az immunhiányos betegségben szenvedők és az egészségügyi dolgozók kapnak. (MTI, 444.hu)