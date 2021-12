Az Amnesty International szerint a belorusz határőrök verik a menekülteket az EU határán

Az Amnesty International számos olyan esetet dokumentált, amikor a belorusz határőrök megverték azokat a menekülteket, akiket az uniós tagállamokból kényszerítettek vissza Belaruszba - írja a Euronews.



A nemzetközi jogvédő szervezet kutatói elmondták, hogy 75 olyan emberrel beszéltek, akiket július és november között Belaruszból a Lengyelországgal, Litvániával és Lettországgal közös határra csaltak, ezekből az országokból azonban visszaküldték őket - írja az EU Observer.Az Amnesty jelentése verésekről és más súlyos kínzásokról és bántalmazásokról számol be. Így egyebek mellett arról, hogy a menekültektől megtagadták az élelmet, a vizet, a szállást és a higiéniát. A belarusz erők tagjai ezenkívül telefonokat és pénzt loptak tőlük, illetve kenőpénzért zsarolták őket.Néhányuknak vasból készült boxer gyűrűje és acélbetétes csizmája volt. Rugdostak minket, miközben a földön feküdtünk. Pénzt és telefonokat kellett átadnunk. A testem fekete és kék volt" - vallotta például az egyik iraki kurd férfi.A szervezet által megkérdezettek szerint a belorusz katonák akkor is így bántak velük, amikor Minszkből az uniós határokon lévő elkerített, gyakorlatilag zárt zónákba költöztek. Az embereket csoportokban kísérték a "gyűjtőhelyekre" a zónán belül, mielőtt erőszakkal arra kényszerítették őket, hogy átkeljenek Lengyelországba. A katonák kutyákkal üldözték és arra kényszerítették őket, hogy fagyos folyókon is átgyalogoljanak.A menekültválság azután tört ki, hogy az Európai Unió szankciókat vetett ki a belorusz elnökre, miután elcsalta a választásokat, és brutálisan elfojtotta az ezt követő tüntetéssorozatot. Válaszul Minszk vízumokkal látott el Irakból Nyugat-Európába menekülni szándékozó embereket, és a határhoz jutásban is segítette őket.Fotó: Belorusz határőrök járőröznek a belorusz-lengyel határon. Forrás: Egor Eryomov/wikipedia.org